GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobile çarpan kereste yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul yönüne giden Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı tır, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde Engin Çelik yönetimindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada tır sürücüsü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Işık, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik ve karayolları ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde trafik normale döndü.
Öte yandan otoyolda tırı kaldırılma çalışması yapıldığı sırada, araçların yönlendirildiği D-100 kara yolunda, trafik akışı durma noktasına geldi.
Otoyoldaki çalışmaların bitmesinin ardından, ulaşım normal akışına dönmeye başladı.
YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ