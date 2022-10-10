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GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

10.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Beşikçi Mahallesi Örümler mevkisinde, yol kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan da 8 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle alevlere müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yol kenarındaki ormanlık alanda bulunan arı kovanlarından bazıları yangında zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir yangın bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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