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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

28.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yak

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat

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