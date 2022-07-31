GÜNCELLEME - Antalya'da freni arızalanan minibüs park halindeki 8 araca çarptı

Bu arada, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuş aşağı geri yönde giden minibüsün park halindeki araçlara çarparak sürüklenmesi ve caddeye dönüş yapan bir otomobilin kazandan son anda kurtulması yer aldı.

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

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