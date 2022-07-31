GÜNCELLEME - Antalya'da freni arızalanan minibüs park halindeki 8 araca çarptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde freni arızalanan minibüs, park halindeki 8 araca çarparak durabildi.
Tayfun A. idaresindeki 07 ATB 877 plakalı minibüsün Gömbe Mahallesi Kalkan Kavşağı'nda ışıkta beklerken freni arızalandı.
Mahalle merkezine doğru yokuş aşağı ve geri yönde giden minibüs, cadde kenarında park halindeki 8 araca çarptı.
Kazada minibüs ile 8 araçta hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu.
Bu arada, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuş aşağı geri yönde giden minibüsün park halindeki araçlara çarparak sürüklenmesi ve caddeye dönüş yapan bir otomobilin kazandan son anda kurtulması yer aldı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ
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