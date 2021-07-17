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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCELLEME - Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

17.07.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada polis memuru ile 5 yaşındaki oğlu öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ile oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.

İsa Karadine idaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde, Barışcan Ç'nin kullandığı 06 BTT 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Karadine olay yerinde hayatını kaybetti. İsa Karadine'nin 5 yaşındaki oğlu Emir, diğer sürücü Çakıroğlu ile 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emir Karadine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Konya kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÜNCELLEME - Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

- Kazada polis memuru ile 5 yaşındaki oğlu öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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