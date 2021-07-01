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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın çıktı

GÜNCELLEME - Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın çıktı

01.07.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'da zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınındaki 25 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bölgedeki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.

Vatandaşların da desteğiyle havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

İtfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışması yapıyor.

GÜNCELLEME - Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın çıktı

- Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
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Anahtar Kelimeler:
yangın

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