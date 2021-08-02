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GÜNCELLEME - Aydın’da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

02.08.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGINDAKİ SON DURUM EKLENDİ

Aydın'da çıkan ve Muğla’nın bazı mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale sürüyor.

Bozdoğan’ın Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine de sıçradı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Ayrıca bölgede bulunan mermer fabrikalarındaki kepçeler de yangının söndürülmesi için kullanılıyor.

Kavaklıdere'ye bağlı Harmanbeleni ve Ortaköy mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek veriyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek, "İnşallah kontrol altına alınacak. Belediyenin her türlü imkanıyla seferber olduk." dedi.

Devam eden ve kontrol alınması için ekiplerin aralıksız müdahalesinin sürdüğü yangına bazı vatandaşlarda su tankerleriyle ekiplere destek verdi.

Başalan Mahallesinin imamı ise minareden vatandaşlara duyuru yaparak, vatandaşları evindeki kazma ve küreklerle yangına müdahale etmeye davet etti.

Kavaklıdere ilçesinin Çayboyu Mahallesi sakinlerinden Selayi Çay (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını duyar duymaz su tankeriyle bölgeye geldiğini ve ekiplere yardım ettiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alınması için temennide bulunan Çay, "Türkiye bizim. Bu memleket bizim. Ciğerimiz yanıyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden geldiği kadar çalışalım, söndürelim diye uğraşıyoruz. İnşallah söndürürüz, kontrol altına alırız." diye konuştu.

GÜNCELLEME - Aydın’da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

YANGINDAKİ SON DURUM EKLENDİ

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı
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yangın

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