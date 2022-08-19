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  4. GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

19.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Söke ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 40 dönüm ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın orman müdahale

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