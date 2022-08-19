GÜNCELLEME - Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Söke ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 40 dönüm ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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