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GÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

25.09.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: - "Araştırmalarda, A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu, ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır" EMNİYETİN CİNAYETLE İLGİLİ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. (58) ile tartıştı.

A.S, annesinin başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa attı.

Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.S. polis ekipleri tarafından evde yakalandı.

Polis ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- "Şüpheli şahıs ruh ve sinir hastalıklarından firari"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.S. (58) isimli kadının A.S. (26) tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğünün belirlendiği belirtildi.

Olay yerine intikal edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahsın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir."

GÜNCELLEME - Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü: - "Araştırmalarda, A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu, ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır" EMNİYETİN CİNAYETLE İLGİLİ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bağcılar anne

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