GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk etapta 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale başlatıldı.
Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmalarına ara verilirken gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Karadan da faaliyetlerini sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
- Söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopter de destek veriyor YANGININ DEVAM ETTİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz