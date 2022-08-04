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GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

04.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopter de destek veriyor YANGININ DEVAM ETTİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk etapta 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale başlatıldı.

Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmalarına ara verilirken gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da faaliyetlerini sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

- Söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopter de destek veriyor YANGININ DEVAM ETTİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

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