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GÜNCELLEME - Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

14.10.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Valiliği: - "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu.

Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GÜNCELLEME - Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

- Bartın Valiliği: - "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" VALİLİK AÇIKLAM

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

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