GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir deponun bodrumunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Şehitler Caddesi'nde 2 katlı deponun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Su tankerlerinin de müdahale için olay yerine gönderildiği yangın sonucu çıkan yoğun duman depoya ve caddeye yayıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor.
Kızılay da yangına müdahale eden ekibin ihtiyaçları için olay yerine mobil büfe gönderdi.
- Çok sayıda itfaiye ekibinin, deponun bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları 7 saattir sürüyor YANGINLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ
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