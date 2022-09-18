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  4. GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

18.09.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda itfaiye ekibinin, deponun bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları 7 saattir sürüyor YANGINLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir deponun bodrumunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Şehitler Caddesi'nde 2 katlı deponun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Su tankerlerinin de müdahale için olay yerine gönderildiği yangın sonucu çıkan yoğun duman depoya ve caddeye yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor.

Kızılay da yangına müdahale eden ekibin ihtiyaçları için olay yerine mobil büfe gönderdi.

GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

- Çok sayıda itfaiye ekibinin, deponun bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları 7 saattir sürüyor YANGINLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Beylikdüzü depo

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