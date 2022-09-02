GÜNCELLEME - Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Güvercinlik Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını ve başında kan olduğunu fark etmiş, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmişti.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde yaşanan cinayete ilişkin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin yerlerini tespit etti.

- Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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