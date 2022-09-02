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GÜNCELLEME - Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

02.09.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın ormanlık alanda başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde yaşanan cinayete ilişkin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin yerlerini tespit etti.

İzmir, Burdur ve Isparta emniyet müdürlükleri ile yürütülen çalışmalar sonucu 5 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.D, F.K. ve N.C. tutuklandı, Y.E. ve S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın Uzunay'ın babasının 2008'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde öldürdüğü kişinin yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Güvercinlik Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını ve başında kan olduğunu fark etmiş, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmişti.

İncelemede, 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın baş bölgesinden aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmişti.

GÜNCELLEME - Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

- Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı

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cinayet Muğla Bodrum JASAT Adliye jandarma

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