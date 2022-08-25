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GÜNCELLEME - Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

25.08.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlıses, Yalıkavak'taki restoranda sahneye çıktı TATLISES'İN SAHNEYE ÇIKMASI VE KONUŞMASI EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesinden ambulansla ayrıldı.

Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen Yalıkavak'taki restorana gitti.

Tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı halde sahneye çıkan Tatlıses, şarkılarını seslendirdi. Kaza anına ilişkin de konuşan Tatlıses, araçlarının devrilmesini iki kayanın engellediğini söyledi.

Oğlu İdo Tatlıses'in öndeki araçta olduğunu, çarpışmadan sonra araçların ön bölümlerinin alev aldığını görmesiyle yoldan geçenleri durdurduğunu, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiklerini anlatan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmiyor. Ben de arabanın içindeyim. Kül olup gideceğiz. Bir arkadaş tüpü veriyor, söndürüyorlar ateşi. Ben 'Ne oldu?' diye soruyorum. 'Bize çarpan kamyon yanıyor.' diyorlar. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra görüntüleri izledim, 'Allah'ım ne kadar büyüksün.' dedim. Ne mucizelerin var. Bakın buradayız. 'Ben seyircimin karşısına çıkacağım, söz verdim onlara.' dedim, buradayız. İtfaiyeye, polislere, jandarmaya, hastanemize çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirtilmişti.

GÜNCELLEME - Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

- Tatlıses, Yalıkavak'taki restoranda sahneye çıktı TATLISES'İN SAHNEYE ÇIKMASI VE KONUŞMASI EKLENDİ

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

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Muğla Bodrum İbrahim Tatlıses kaza

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