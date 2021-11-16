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GÜNCELLEME - Bolu'da ahşap evde başlayan yangın söndürüldü

16.11.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ahşap evde başlayan ve bitişikteki eklentiler ile kümese sıçrayan yangın söndürüldü.

Göllüören köyünde Mustafa Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki samanlığa, odunluğa, taş fırının olduğu kulübeye, 5 bin tavuk kapasiteli kümese ve Seyfullah Yıldırım'a ait eve sıçradı.

Olay yerine Bolu ve Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesinden çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, ekipler ile köy sakinlerinin yaptığı müdahale sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, Mustafa Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap ev, araç garajı, taş fırının olduğu kulübe, ahır, tavuk kümesi ve samanlık ile Seyfullah Yıldırım'a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Aniden yanmaya başladı. Nasıl oldu bizde anlamadık. Evde oturuyorduk. Kendimizi dışarıya zor attık." dedi.

Öte yandan, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GÜNCELLEME - Bolu'da ahşap evde başlayan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

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