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GÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

17.09.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin bahçesi sahibi Tamer Kızıl: - "Biraderime 'Bu üzerimize düşecek, kaçalım' dedim. Kaçarken helikopter zeytin ağacının üzerine düştü. Biz de kaçarken yere düştük" ARAÇTAKİLERİN İSİMLERİ VE BAHÇE SAHİBİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki kişinin bulunduğu hava taşıtı, ağaçlık alana zorunlu iniş yaptı.

"Cayrokopter" olarak bilinen hava aracının, kırsal Aydınpınar Mahallesi yakınında bir zeytin bahçesine zorunlu iniş yapmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, hava taşıtındaki eğitmen Erkan Hoş ile Gökhan Molla'nın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, eğitim amaçlı bu hava aracının Yenişehir Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.

Aracın, Mudanya üzerinde uçuş sırasında motorunun arızalanması nedeniyle zorunlu iniş yaptığını belirten Canbolat, "AFAD, jandarma, emniyet, sağlık ekiplerimiz bölgeye ulaştı. Pilotun da yanındaki misafirin de genel durumları iyi. Herhangi bir sağlık müdahalesi istemediler." dedi.

Nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından söz konusu hava taşıtının, bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.

- Bahçe sahibi kaçarak kurtulmuş

Zeytin bahçesinin sahibi Tamer Kızıl, AA muhabirine, kırmalık zeytin toplamak için bahçeye geldiğini söyledi.

Biraz zeytin topladıktan sonra erkek kardeşinin yardıma geldiğini anlatan Kızıl şöyle konuştu:

"Yukarıda uçuş yapıyordu. Sanırım arıza yaptı. Tepemizin üzerinde döndü, döndü. Biz de zeytin ağacının dibinde oturuyorduk. Biraderime 'Bu üzerimize düşecek, kaçalım.' dedim. Kaçarken helikopter zeytin ağacının üzerine düştü. Biz de kaçarken yere düştük. Sonra geldik baktık. Helikopterden kendileri çıktı ama biz hemen yanlarına koştuk. 'Bir şeyiniz var mı yok mu?' diye sorduk. Bir şeyleri yoktu."

GÜNCELLEME - Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

- Zeytin bahçesi sahibi Tamer Kızıl: - "Biraderime 'Bu üzerimize düşecek, kaçalım' dedim. Kaçarken helikopter zeytin ağacının üzerine düştü. Biz de kaçarken yere düştük" ARAÇTAKİLERİN İSİMLERİ VE BAHÇE SAHİBİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

Bursa'da iki kişilik hava taşıtı zorunlu iniş yaptı

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