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GÜNCELLEME - Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

31.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehirlerarası Otobüs Terminalinin çöken çatısının altında kalan taksiden yara almadan çıkan sürücü Musa Şeker: - "Çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı" DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Yağış nedeniyle Kent Meydanı ile İstanbul ve Ankara Yolu caddelerinde trafik yoğunluğu görülürken, yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralının olmadığı bildirildi.

- Çöken çatının altında kalan taksinin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Öte yandan, terminalin çöken çatısının altında kalan taksiden yara almadan çıkan sürücü Musa Şeker, AA muhabirine, terminale getirdiği müşterisi araçtan inerken olayın yaşandığını söyledi.

Müşterisinin bagajlarını indirdikten sonra kendisi sürücü koltuğundayken gürültü duyduğunu aktaran Şeker, şöyle konuştu:

"Bagajı boşaltmak için geri geri yanaşmıştım. Bagajı boşalttım, ücretimi aldım, bagajı kapattım, tam o esnada çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı. Aşırı sudan oldu çökme, şimşekten değil. Araba şu an su içinde. Ben patırtıyı duyunca direkt koltuğa uzandım. O patırtı geçince de sağ kapıdan çıktım. Yaralı yoktu olay yerinde."

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

GÜNCELLEME - Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

- Şehirlerarası Otobüs Terminalinin çöken çatısının altında kalan taksiden yara almadan çıkan sürücü Musa Şeker: - "Çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı" DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

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