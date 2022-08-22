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GÜNCELLEME - Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

22.08.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralılardan 19'u taburcu edildi DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarparak şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı.

Murat Mutlu idaresindeki 16 VM 145 plakalı kamyonet, Avrupa Konseyi Bulvarı Mehmet Akif Mahallesi civarında arızalanarak sol şeritte durdu.

O sırada arkadan gelen ve Serkan A. yönetimindeki 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 21'i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'u taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Otobüs de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş yaralıları ziyaret etti

Alinur Aktaş, kazanın ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne giderek, tedavisi süren yaralılarla görüştü.

Ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının büyük teselli olduğunu dile getiren Aktaş, "Yaralanan yolcularımız hemen hastanelere kaldırıldı. Çok şükür ciddi yaralanma yok. Bu bizim için büyük bir teselli." dedi.

Aktaş, arızalanarak yol ortasında duran kamyondan sakınmak isteyen otobüsün kaza yaptığını hatırlatarak, "Otobüslerimize yol vermeyen, hız yapan araçları uyarmak istiyorum. Toplu taşıma araçlarına öncelik sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu arada kazanın yaşandığı bölgeye döner kavşak yapılmasıyla alakalı ihalemizi gerçekleştirmiştik. En kısa zamanda bu da yapılmış olacak." açıklamasında bulundu.

GÜNCELLEME - Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

- Yaralılardan 19'u taburcu edildi DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

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Bursa kaza otobüs yaralı ziyaret

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