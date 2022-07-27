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GÜNCELLEME - Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

27.07.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, İsmail Tongadur, Üçoluk Caddesi'ndeki kafede oturan ve aralarında husumet bulunan Nurettin B'ye tabancayla ateş ettikten sonra kaçmaya çalıştı. Tongadur, arabasına bindiği sırada Nurettin B. de Tongadur'a ateş açarak aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kafasından yaralanan Tongadur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tongadur'un, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Nurettin B, polis ekiplerince yakalandı. Nurettin B, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNCELLEME - Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

- Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

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Bursa silahlı saldırı

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