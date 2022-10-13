GÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

Bu arada Rıdvan Ö. ve ailesine ait evde sabah yeniden dumanların görülmesi üzerine itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaptı.

Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde ailesine ve kendine ait iki katlı evi ateşe veren kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra kayınvalidesine ait evi de yakmaya çalıştı.

- İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, kayınvalidesinin evini de yakmaya çalışınca tekrar gözaltına alındı DETAYLAR VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

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