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  4. GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı

11.08.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Doktor Ziya Kaya Mahallesi'ndeki Meriç ve Karaca sokakların kesişim noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Söz konusu araçta bulunan C.G. ve E.C. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

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Bursa uyuşturucu

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