GÜNCELLEME - Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 106 şüpheli tutuklandı

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu nitelikli 25 hap, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 lira ele geçirilmişti.

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