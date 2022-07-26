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GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

26.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, makilik ve ormanlık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.

Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel katıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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