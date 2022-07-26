GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, makilik ve ormanlık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.
Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel katıldı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar da ekiplere destek verdi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
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