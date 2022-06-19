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GÜNCELLEME - Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı

19.06.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çeşitli noktalarda çıkan zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı.

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile karadan çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yangınlar kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Kumkale köyü ile Biga ilçesinin Bezirganlar köyü yakınlarındaki ekili zirai alanlardaki yangınlar da ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

GÜNCELLEME - Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor

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