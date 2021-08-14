GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter ise havadan müdahalede bulunuyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yangının başından bu yana canla başla çalıştığını söyledi.

Söndürme çalışmalarına destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, ekiplere emekleri için teşekkür eden Demirci, şunları kaydetti:

"Olağanüstü, insan üstü bir mücadele ile çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadan oldukça kolayladık söndürme işlemlerini. Belki kontrol altında değil ama hava kararmadan inşallah kontrol altına alabileceğimizi tahmin ediyorum. Şuan için civar köyler için bir tehlike kalmadı. İlk başlarda sıkıntılı bir durum söz konusuydu ama şu an için böyle bir durum yok. Çok sıkıntılı bir durumumuz yok. Yangının çıkışıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Saman balyası yüklü bir traktörün yanmasından kaynaklandığı, ilk tahminler arasında."