GÜNCELLEME - Denizli'de pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, eşini ve eşinin birlikte yaşadığını ileri sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle öldüren ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ören Mahallesi'nde bir evden tüfek sesi duyan vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler evde 2'si kadın 3 kişiyi tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen iki çocuk annesi Emine Yalçın (38) ve Mehmet Aksoy'un (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve Aksoy'un annesi olduğu öğrenilen Gülperi Aksoy'un (51) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan ve hayatını kaybeden Emine Yalçın'ın eşi olduğu tespit edilen Erdal Yalçın (39) jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Muğla'nın Dalaman ilçesinde suç aleti tüfekle gözaltına alındı.

Zanlının ilk ifadesinde, bir süredir evinden ayrı yaşadığı eşi Emine Yalçın ile aralarında çıkan tartışma sırasında olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

- Tüfek tutukluk yapınca tabanca da kullanmış

Zanlının pompalı tüfekle Mehmet Aksoy'u vurduktan sonra tüfeğin tutukluk yapmasının ardından yanında getirdiği tabancayla eşine doğru 4 el ateş ettiği, daha sonra da Gülperi Aksoy'a da ateş açtığı belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal Yalçın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının öldürdüğü eşiyle daha önce de evden ayrıldığı için aralarında bu yüzden tartışmaların yaşandığı ileri sürüldü.