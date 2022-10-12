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GÜNCELLEME - Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

12.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan uyruklu zanlının, aynı ülke vatandaşı kız arkadaşını, akşam yemeğine fare zehri atarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cesedi yol kenarında battaniyeye sarılı halde bulunan Afganistan uyruklu kadını, fare zehriyle öldürdüğü öne sürülen aynı ülke vatandaşı erkek arkadaşı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece yol kenarındaki boş arazide battaniyeye sarılı halde kadın cesedi bulunmasına ilişkin bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede ölen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noorı (30) olduğu belirlendi.

Polis, hayatını kaybeden kadının, İstiklal Mahallesi 1160 Sokak'taki evde birlikte yaşadığı aynı ülke vatandaşı erkek arkadaşı Sabour Sakhızadeh'i (21) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Sakhızadeh, buradaki işlemin ardından güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Detaylar ortaya çıktı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ön otopside, kadının fare zehri içirilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, kız arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını ve 10 Ekim'de akşam yemeğine fare zehri atarak cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca, şüphelinin aynı gün, ellerini bantla, ayaklarını plastik kelepçeyle bağladığı ve battaniyeye sardığı cesedi de el arabasıyla taşıyarak, Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarına attığı belirlendi. ​​​​​​​

GÜNCELLEME - Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

- Afganistan uyruklu zanlının, aynı ülke vatandaşı kız arkadaşını, akşam yemeğine fare zehri atarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Afgan Pamukkale battaniye

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