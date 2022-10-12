GÜNCELLEME - Denizli'de yol kenarında cesedi bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Ayrıca, şüphelinin aynı gün, ellerini bantla, ayaklarını plastik kelepçeyle bağladığı ve battaniyeye sardığı cesedi de el arabasıyla taşıyarak, Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarına attığı belirlendi. ​​​​​​​

- Afganistan uyruklu zanlının, aynı ülke vatandaşı kız arkadaşını, akşam yemeğine fare zehri atarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz