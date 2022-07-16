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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi yaşamını yitirdi

16.07.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Silvan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

İncesu köyü yakınlarındaki Gözdere sulama kanalına giren Uğurlu, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı.

Beraberindeki arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gözdere kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, bot ve dalgıçlarla arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Uğurlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Uğurlu'nun cesedi hastane morguna kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi yaşamını yitirdi

CESEDİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi yaşamını yitirdi

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