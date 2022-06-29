GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

İl Özel İdaresi ve AFAD'a ait iş makineleri ile kepçeler Üçköprü mevkisinde dere yatağındaki suyun akış yönünü değiştirirken AFAD, JAK, İHH, itfaiye ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçlar bölgede arama yaptı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

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