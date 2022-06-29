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  4. GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

29.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.

İl Özel İdaresi ve AFAD'a ait iş makineleri ile kepçeler Üçköprü mevkisinde dere yatağındaki suyun akış yönünü değiştirirken AFAD, JAK, İHH, itfaiye ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçlar bölgede arama yaptı.

Bayrak'ın yakınları da olay yerinde endişeli bekleyişini sürdürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye destek olurken UMKE ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletildi.

Dün gün boyunca dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, operatörün kullandığı iş makinesini bulmuştu.

Bugün İHH Arama Kurtarma ekiplerince, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre ilerisinde dere yatağının kıyısında operatörün ayakkabısı bulundu.

Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Arama çalışmaları yarın havanın aydınlanmasının ardından yeniden başlayacak.

GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmalarına ara verildi

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