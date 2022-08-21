GÜNCELLEME - Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangın kontrol altına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde restore edilen tarihi 4 ahşap evde çıkan yangın, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Gençağa Mahallesi'nde daha önce restore edilen ve ikamet sahipleri tarafından kullanılan tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgedeki bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Erzincan, Kemaliye, İliç ile Malatya'nın Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların desteğiyle müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangından etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yangın sonrası tarihi özelliğe sahip restorasyonu yapılmış koruma altındaki 4 tescilli tarihi ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin evlerin ahşap olması nedeniyle aralıklarla soğutma çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ
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