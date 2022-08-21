YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. GÜNCELLEME - Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangın kontrol altına alındı

21.08.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde restore edilen tarihi 4 ahşap evde çıkan yangın, saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Gençağa Mahallesi'nde daha önce restore edilen ve ikamet sahipleri tarafından kullanılan tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgedeki bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Erzincan, Kemaliye, İliç ile Malatya'nın Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların desteğiyle müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangından etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yangın sonrası tarihi özelliğe sahip restorasyonu yapılmış koruma altındaki 4 tescilli tarihi ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin evlerin ahşap olması nedeniyle aralıklarla soğutma çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

GÜNCELLEME - Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzincan Kemaliye ahşap

Erzincan Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:16
Akşam
19:18
Yatsı
20:44
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.