GÜNCELLEME - Erzurum'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Teknik ve fiziki takibin ardından Hınıs ilçesinde yaşayan R.K, R.Y. ve A.A'nın evlerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılardan 2'si adreslerinde, 1'i şehir dışına kaçmak isterken yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, materyal ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K'nin örgütün gençlik yapılanmasında "sözde sorumlu" olduğu öğrenildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden R.K. tutuklanma, R.Y. adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, A.A. salıverildi.

Hakimlik, R.K'nin tutuklanmasına, R.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.