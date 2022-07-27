GÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazasında kadın öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı

Erzurum'da kara yolu kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarpan otomobildeki kadın öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı.
Uzman çavuş Beşir Aydoğan (29) idaresindeki 53 LA 889 plakalı otomobil, Erzurum-Çat-Bingöl kara yolu Konaklı Kayak Merkezi Kavşağı yakınlarında, önce kar direğine sonrasında yönlendirme levhası direğine çarptı.
Sürücü ile eşi Hilal (27) ve çocukları 1 yaşındaki Aybars Ulu Aydoğan yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilal Aydoğan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu, bebeğin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Elazığ'da görevli uzman çavuş Aydoğan'ın, Trabzon'a tayinin çıktığı ve tatil için ailesiyle memleketi Rize'ye gittiği öğrenildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU EKLENDİ
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