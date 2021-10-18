GÜNCELLEME - Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları ile alevlere müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı alanda soğutma çalışması sürüyor.