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  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

18.10.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları ile alevlere müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı alanda soğutma çalışması sürüyor.

GÜNCELLEME - Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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