YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. GÜNCELLEME- Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

GÜNCELLEME- Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

30.09.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki erkek kardeşten biri, aralarında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.

Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'taki bir evde Ozan K. (41) ile ağabeyi Özgür K. (45) arasında tartışma çıktı.

Kardeşlerin birlikte işlettikleri işletmenin kapanmasıyla ilgili olduğu iddia edilen tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Ağabeyi tarafından bıçaklandığı öne sürülen Ozan K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan katil zanlısı Özgür K. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kesici aletle kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Ozan K'nin cesedi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

GÜNCELLEME- Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

- Şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de kavgada ağabeyi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kavga bıçak

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
12:53
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
20:08
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.