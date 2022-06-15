GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Örgütün sözde "emniyet mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla açığa alınan biri komiser, 5'i polis memuru ve biri eski Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

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