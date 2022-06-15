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  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün sözde "emniyet mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla açığa alınan biri komiser, 5'i polis memuru ve biri eski Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Şüpheliler, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu ve ifade teşhislerde adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

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