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  4. GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

12.09.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile Suriye uyruklu bazı kişiler arasında park edilen araç nedeniyle tartışma çıktı.

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar, tekrar tartışmaya başladı. Çıkan kavgada poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Y. (38) bıçakla kolundan yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Hamit Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavga sırasında bir hafif ticari araç da zarar gördü. Tarafların yatıştırılması için bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

- "Yaralanan hemşehrimiz evde istirahat etmektedir"

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basında, kentteki Suriyeli bir sığınmacının tartıştığı bir Türk eczacının kolunu satırla vurarak kopardığına dair iddiaların yer aldığı hatırlatılarak, bununla ilgili açıklama yapılması ihtiyacının oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 15.00 sıralarında Şahinbey ilçesinde bir diş polikliniği önünde aynı binada oturan kişiler arasında binanın park alanı nedeniyle tartışma yaşanmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde diş teknisyeni olan bir vatandaş, kimlikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli tarafından kesici alet ile sağ el kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralanan hemşehrimiz evde istirahat etmektedir ve Valimiz tarafından telefonla aranarak olay hakkında bilgi alınmış, ilçe kaymakamı tarafından evinde ziyaret edilmiştir. Tedavi süreci Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Adli süreç devam etmektedir."

GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga

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