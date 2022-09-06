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GÜNCELLEME - Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

06.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

GÜNCELLEME - Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

- ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

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