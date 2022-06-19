GÜNCELLEME - Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Vefat eden gazi Ardahan için Alucra ilçesine bağlı Çakrak köyü camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Yaralanan sürücü ile Ahmet Ardahan ve İzzet Tulum ise Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz