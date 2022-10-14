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GÜNCELLEME - Hatay'da define ararken göçük altında kalan kişi öldü

14.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖÇÜK ALTINDAKİ KİŞİNİN ÖLÜ BULUNMASI EKLENDİ

Hatay'ın Payas ilçesinde define ararken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bahçede define arayan Gökhan Yaman (35), kazdığı çukurda göçük oluşması sonucu toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda Gökhan Yaman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Hatay'da define ararken göçük altında kalan kişi öldü

GÖÇÜK ALTINDAKİ KİŞİNİN ÖLÜ BULUNMASI EKLENDİ

Hatay'da göçük altında kaldığı ihbar edilen kişi için çalışma başlatıldı

Hatay'da göçük altında kaldığı ihbar edilen kişi için çalışma başlatıldı

Hatay'da göçük altında kaldığı ihbar edilen kişi için çalışma başlatıldı

Hatay'da göçük altında kaldığı ihbar edilen kişi için çalışma başlatıldı

Hatay'da göçük altında kaldığı ihbar edilen kişi için çalışma başlatıldı

Hatay'da göçük altında kaldığı ihbar edilen kişi için çalışma başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
define Hatay Payas Göçük

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