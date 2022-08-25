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GÜNCELLEME - Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı

25.08.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTİNAT DUVARI YAPIMI ÇALIŞMASI VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle tahliye edilen yakındaki binanın çevresine istinat duvarı inşası için çalışma başlatıldı.

Gece saatlerinde Ekinci Mahallesi 2901. Sokak’ta bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu 7 katlı apartmandaki vatandaşlar evlerinden tedbiren tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.

- İstinat duvarı yapımı için çalışma

Sabah saatlerinde, temel kazısı yapılmış arsaya istinat duvarı yapımı için çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle sürdürülen çalışmada, duvarın yapılacağı bölge kazılmaya başlandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve tahliye edilen binanın sakinlerinin evlerine dönmesi amaçlanıyor.

Tahliye edilen binada yaşayanlardan Mustafa Basık, AA muhabirine, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıklarını, çalışmaların bir an önce bitmesini ve evlerine dönmek istediklerini söyledi.

AFAD ekipleri de bölgede inceleme yapacak.

GÜNCELLEME - Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı

İSTİNAT DUVARI YAPIMI ÇALIŞMASI VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

Hatay’da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı

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