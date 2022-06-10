YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - Hatay'daki antrepo yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Hatay'daki antrepo yangını kontrol altına alındı

10.06.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün antrepoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki firmaya ait, pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda çıkan yangını söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla sürdürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Antrepodaki çalışmalar devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün helikopteriyle yangına dün havadan ve karadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilmişti.

GÜNCELLEME - Hatay'daki antrepo yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:59
Yatsı
21:34
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.