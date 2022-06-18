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  4. GÜNCELLEME - İstanbul'da emniyete ait depoda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - İstanbul'da emniyete ait depoda çıkan yangın söndürüldü

18.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te, emniyete ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak veya sahte ürünlerin tutulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki bir binaya da sıçradı. Görgü tanıkları zaman zaman patlamaların meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatte söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada, aynı depoda 20 Nisan 2021'de çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü.

GÜNCELLEME - İstanbul'da emniyete ait depoda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Fatih'te emniyete ait depoda yangın

Fatih'te emniyete ait depoda yangın

Fatih'te emniyete ait depoda yangın

Fatih'te emniyete ait depoda yangın

Fatih'te emniyete ait depoda yangın

Fatih'te emniyete ait depoda yangın

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