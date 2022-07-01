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GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangın kontrol altına alındı

01.07.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına, ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 4 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 2 uçağın da sevk edildiği bölgede, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Öte yandan Dikili İsmetpaşa Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçakla kontrol altına alındı.

GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

İzmir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

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