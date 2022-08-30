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GÜNCELLEME - İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

30.08.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Helikopterdeki pilot ve yardımcı pilot, kazadan yara almadan kurtuldu DETAYLAR VE KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde özel bir firmaya ait helikopter, arıza nedeniyle boş bir araziye indiği sırada yan yattı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj grubu bünyesindeki Baktrans Taşımacılık Ticaret AŞ'ye ait sivil helikopter, fabrikanın pistinden saat 14.45 sıralarında kalktı.

Buca Kaynaklar Mahallesi'ne gitmek için havalanan helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı.

Helikopter, yeniden piste döndüğü sırada yakınlardaki boş bir araziye acil iniş yaptı.

Bu sırada arazinin engebeli olması nedeniyle yan yatan helikopterden kendi imkanlarıyla çıkan kaptan pilot Erkan Şenman ve yardımcı pilot Mehmet Biçer'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan pilotlar, tedbir amaçlı kaldırıldıkları Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.

Polis ekipleri, pervaneleri kırılan helikopterin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin incelemesinin ardından helikopterin üzeri brandayla örtüldü.

GÜNCELLEME - İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

- Helikopterdeki pilot ve yardımcı pilot, kazadan yara almadan kurtuldu DETAYLAR VE KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Çiğli helikopter kaza

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