GÜNCELLEME - İzmir'de arızalanan helikopter boş araziye indiği sırada yan yattı

Bu sırada arazinin engebeli olması nedeniyle yan yatan helikopterden kendi imkanlarıyla çıkan kaptan pilot Erkan Şenman ve yardımcı pilot Mehmet Biçer'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

- Helikopterdeki pilot ve yardımcı pilot, kazadan yara almadan kurtuldu DETAYLAR VE KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

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