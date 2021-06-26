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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCELLEME - İzmir'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

26.06.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VAPUR SEFERLERİNİN NORMALE DÖNMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de saat 15.00 civarında kuzey ilçelerinde denizde başlayan fırtına, Karaburun, Urla ve Foça ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden çıkan fırtına nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla dolu yağışı da etkili oldu.

Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı.

Bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Kemalpaşa ilçesinde Kuyucak Camisi'nin minaresi bir evin bahçesine yıkılırken Ravza Camisi'nin minaresinin de üst bölümü koptu.

- Ağacın yıkılma anı kameraya yansıdı

Kemalpaşa'da bir trafoda fırtına kaynaklı arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. İlçede etkili olan toz fırtınasında bir ağacın yıkıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri saat 16.15 itibarıyla iptal edildi. Koşulların normale dönmesiyle seferler, saat 17.40'da yeniden başlatıldı.

- Semt pazarında bir kişi yaralandı

Fırtınaya kent genelindeki semt pazarlarında yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyelerin ve tezgahların hasar gördüğü fırtına nedeniyle Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül Mahallesi pazar yerinde bir kadın, başına çadır direği çarpması sonucu hafif yaralandı. Pazar yeri yanındaki otluk arazide elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan fırtınaya denizde yakalanan çok sayıda teknenin zorlukla karaya çıktığı belirtildi.

GÜNCELLEME - İzmir'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

- VAPUR SEFERLERİNİN NORMALE DÖNMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İzmir'de kısa süreli fırtına bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de kısa süreli fırtına bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de kısa süreli fırtına bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de kısa süreli fırtına bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de fırtına

İzmir'de fırtına

İzmir'de fırtına

İzmir'de fırtına

İzmir'de fırtına

İzmir'de fırtına
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