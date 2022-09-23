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GÜNCELLEME - İzmir'de yatak fabrikasında başlayan yangın 2 işletmeye sıçradı

23.09.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ 2 FABRİKAYA SIÇRAMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangın, yakındaki 2 işletmeye sıçradı.

Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderilirken alevlerin yükselmesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.

Bu arada dumandan etkilenen 2 itfaiye eri sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

GÜNCELLEME - İzmir'de yatak fabrikasında başlayan yangın 2 işletmeye sıçradı

YANGININ 2 FABRİKAYA SIÇRAMASI EKLENDİ

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

İzmir Torbalı'daki bir yatak fabrikasında yangın çıktı

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yangın İzmir fabrika

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