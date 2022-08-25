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  4. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza halk otobüsü kamerasında

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza halk otobüsü kamerasında

25.08.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAZANIN OTOBÜSÜN KAMERASINA YANSIMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 otomobil ile halk otobüsünün karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerasınca kaydedildi.

Muhammed Şeyh H. (21) idaresindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, Şekerdere Bulvarı Karamanlı Kavşağı'nda, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçti.

Otomobil, karşı şeritte Abdulaziz Ö. (25) yönetimindeki 43 RL 206 plakalı otomobile ve ardından Tugay Ö'nün kullandığı 46 H 0382 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile Levent Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh H. ve Abdulaziz Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

- Kaza anı halk otobüsü kamerasına yansıdı

Kaza, özel halk otobüsünün araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçmesi, sonrasında karşı şeritte ilerleyen otomobile çarparak takla atması görülüyor. Otomobilin daha sonra çarpmanın şiddetiyle kayarak halk otobüsüne çarptığı, otobüsteki yolcuların da kaza dolayısıyla panik yaşadığı yer alıyor.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza halk otobüsü kamerasında

- KAZANIN OTOBÜSÜN KAMERASINA YANSIMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş trafik kamera halk otobüsü kaza

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