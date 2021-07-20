GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.