GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına ait, atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, civardaki iş yerlerinden de yangına destek geldi.
Bu kapsamda olay yer yakınlarındaki bir çimento fabrikası, yangının daha kısa sürede söndürülmesine katkı sağlamak adına beton mikserlerini suyla doldurarak yangın bölgesine dökmeye başladı.
Öte yandan bir itfaiye eri söndürme çalışmaları kapsamında çıktığı balyalardan düşerek yaralandı.
Yarılı itfaiye eri 112 Acil Sevrivis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
- Yangına çimento fabrikası yetkilileri de su doldurduğu beton mikseriyle destek vermeye başladı YARALANAN İTFAİYE ERİ VE DETAY EKLENDİ
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