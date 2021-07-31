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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

31.07.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle yayılan ve yandaki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve iş makineleri olmak üzere 30 araç destek veriyor.

Yangın alanı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Alevlerin çok daha ilerlemeden söndürülmesi için ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

- DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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yangın Kahramanmaraş

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